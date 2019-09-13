РФ готова принять участие в саммите нормандского формата в Париже, если Украина выполнит три условия. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Telegram-канал "Вы слушали Маяк".

Так, Ушаков заявил о таких условиях, которые Россия ставит для Украины:

Должен быть окончательно урегулирован вопрос об отведении сил в пилотных районах: Станциа Луганская, Золотое, Петровское. Должна быть зафиксирована "Формула Штайнмаера", которая расписывает последовательность действий по выполнению политической части Минских соглашений. Сначала - проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, затем, после признания их демократичности наблюдателями ОБСЕ, предоставление особого статуса этим территориям в составе Украины на временной основе, затем - принятие изменений в Конституцию, где этот особый статус закрепляется на постоянной основе. И далее - передача границы с Россией под контроль Украины. Итоги саммита должны быть предварительно согласованы, они должны стать ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию ситуации.

"Мы хотим железные договоренности, потому что некоторые соглашения, которые были достигнуты ранее в Париже и Берлине, не соблюдаются Украиной. На саммите хотим обсудить дальнейшие шаги по активизации регулирования на юго-востоке Украины", - сказал Юрий Ушаков.

Скриншот: t.me/youlistenedmayak

Напомним, глава МИД заявил, что Украина хочет использовать формулу Штайнмайера и провести местные выборы везде, в том числе в "ЛДНР".

Также мы писали, что у Зеленского хотят, чтобы "Нормандская четверка" собралась в сентябре и обсудила формулу Штайнмайера. Однако точная дата встречи лидеров стран "Нормандской четверки" не определена.