В России назвали три "железных" условия для встречи с Зеленским в Париже
РФ готова принять участие в саммите нормандского формата в Париже, если Украина выполнит три условия. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Telegram-канал "Вы слушали Маяк".
Так, Ушаков заявил о таких условиях, которые Россия ставит для Украины:
- Должен быть окончательно урегулирован вопрос об отведении сил в пилотных районах: Станциа Луганская, Золотое, Петровское.
- Должна быть зафиксирована "Формула Штайнмаера", которая расписывает последовательность действий по выполнению политической части Минских соглашений. Сначала - проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, затем, после признания их демократичности наблюдателями ОБСЕ, предоставление особого статуса этим территориям в составе Украины на временной основе, затем - принятие изменений в Конституцию, где этот особый статус закрепляется на постоянной основе. И далее - передача границы с Россией под контроль Украины.
- Итоги саммита должны быть предварительно согласованы, они должны стать ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию ситуации.
"Мы хотим железные договоренности, потому что некоторые соглашения, которые были достигнуты ранее в Париже и Берлине, не соблюдаются Украиной. На саммите хотим обсудить дальнейшие шаги по активизации регулирования на юго-востоке Украины", - сказал Юрий Ушаков.
Скриншот: t.me/youlistenedmayak
Напомним, глава МИД заявил, что Украина хочет использовать формулу Штайнмайера и провести местные выборы везде, в том числе в "ЛДНР".
Также мы писали, что у Зеленского хотят, чтобы "Нормандская четверка" собралась в сентябре и обсудила формулу Штайнмайера. Однако точная дата встречи лидеров стран "Нормандской четверки" не определена.