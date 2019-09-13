В субботу, 14 сентября, в Украине немного снизится дневная температура и местами пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уточняется, что в ночь на 14 сентября и утром в западных и северных, а днем и в центральных, Сумской и Харьковской областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

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Температура воздуха ночью +10-15 градусов, на побережье морей до +18. Днем прогнозируют до +18-23, а на юге, востоке страны и вДнепропетровской области обещают +24-28 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики дали прогноз погоды на сентябрь и рассказали, когда в Украине закончится бабье лето и начнутся холода.

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