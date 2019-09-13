Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил сомнения в эффективности европейских санкций. Об этом он сообщил на открытии ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES), передает "Интерфакс-Украина".

"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и они должны будут отступить, а этого не случилось и у меня сомнения, что это произойдет в будущем... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал", - сказал Саули Ниинисте.

По мнению президента Финляндии, примером эффективного диалога с Россией стал обмен удерживаемыми лицами с Украиной, который состоялся 7 сентября.

По мнению Ниинисте, необходимо добиваться малых достижений, чтобы на них основывать большие.

Напомним, Зеленский на саммите YES-2019 призвал оставить санкции против России, так как санкции, по его словам, - это главный способ возвращения украинских территорий.

Также мы писали, что 12 сентября Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции против 170 граждан и 44 компаний.