Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что 10 сентября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с момента его инаугурации.

Об этом Коломойский сказал журналистам кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Это был первый раз за 4 месяца. С момента инаугурации это был первый раз. У нас встречи не по договору - меня пригласили, я пришел. Пригласят в следующий раз - я еще раз приду", - сказал он.

По его словам на встрече у Зеленского "присутствовали те, кому положено, те, кого касается энергетический сегмент экономики". Коломойский рассказал, что на встрече в Офисе президента присутствовали также министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, представитель государства в набсовете НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив, исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Бизнесмен также отверг идею, что является советником Зеленского. "Чтобы быть советником нужно постоянно работать, а раз в 4 месяца это не работа", - добавил он.

Напомним, что Зеленский подтвердил информацию "Страны", что на встрече с Коломойским обсуждали "Центрэнерго".

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