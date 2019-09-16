15 сентября состоялся четвертый прямой эфир шоу "Танцы со звездами" на 1+1. После него из 14 пар бороться за звание лучших остались 11 пар. В этой передаче выбыла Надежда Матвеева.

Темой последнего вечера стала тема любви и страсти: звезды и хореографы откровенничали, а прима-балерина Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов поженились в прямом эфире шоу. Кстати, экс-судья "Танцев со звездами" Дима Монатик присоединился к числу жюри. Такими сегодня были номера участников и оценки судей:

1. Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телеведущая Людмила Барбир и хореограф Дмитрий Жук свой танец посвятили секси-мамам. Пара танцевала фристайл под песню Beyonce "Crazy In Love".

Монатик - 10, Гомес - 6, Кухар - 9, Яма - 7. Всего 32 балла.

2. Даниель Салем и Юлия Сахневич

Ресторатор Салем и хореограф Юлия Сахневич станцевали зажигательную сальсу под песню Loboda - Пуля-дура. Танец они посвятили всем влюбленным.

Монатик - 10, Гомес - 9, Кухар - 8, Яма - 8. Всего 35 баллов.

3. Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Телеведущая Надежда Матвеева и танцор Валерий Шохин танцевали фокстрот под песню Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон".

Монатик - 9, Гомес - 8, Кухар - 9, Яма - 7. Всего 33 балла.

4. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко и хореограф Дмитрий Дикусар на этой неделе подготовили страстное танго.

Монатик - 10, Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 36 баллов от судей.

5. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко в четвертом эфире вышли на паркет с аргентинским танго под песню The Weeknd - The Hills. Танец посвятили настоящим мужчинам, которые поддерживают женщину и всегда находятся рядом.

Монатик - 9, Гомес - 7, Кухар - 10, Яма - 8. Всего 34 балла.

6. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцевали румбу под песню Annie Lennox "I Put A Spell On You" для всех, кто помнит свою первую любовь.

Монатик - 10, Гомес - 10, Кухар - 10, Яма - 10. Всего 40 баллов от судей.

7. Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская

Музыкант Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская в этот раз станцевали джайв под песню Верки Сердючки "Гоп гоп гоп". Музыкант посвятил танец свадьбе Кухар. Он также упомянул, что со своей женой уже 20 лет вместе, но совместную жизнь не афиширует.

Монатик - 9, Гомес - 8 , Кухар - 9, Яма - 8. Всего 34 балла.

8. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Телеведущий Владимир Остапчук и победительница прошлого сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева в этом эфире поставили фристайл. Танец под песню Ariana Grande "7 rings" Остапчук посвятил жене, а залогом счастливых отношений назвал уважение.

Монатик - 9, Гомес - 8, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 34 балла от судей.

9. Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Актер Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина станцевали диско. Танец Кукуюк посвятил Оле Поляковой, для выступления пара также выбрала песню украинской певицы - "Номер один".

Монатик - 8, Гомес - 8, Кухар - 7, Яма - 7. Всего 30 баллов.

10. Елена Кравец и Макс Леонов

Участница "Квартала 95" Елена Кравец и Макс Леонов выбрали фьюжн. Танец под песню Monatik "Сильно" посвятили людям с ограниченными возможностями, которые умеют разговаривать на языке любви.

Монатик - 10, Гомес - 7, Кухар - 10, Яма - 8. Всего 35 баллов.

11. Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса Ксения Мишина и Евгений Кот выбрали аргентинское танго, чтобы показать свадебный обряд - покрывание молодой. Танец под украинскую песню "Горіла сосна, палала" посвятили всем влюбленным.

Монатик - 9, Гомес - 9, Кухар - 10, Яма - 9. Всего 37 баллов от судей.

12. Марув и Евгений Дмитренко

Исполнительница Марув и Евгений Дмитренко (Jay) показали яркий пасодобль под зажигательный хит Bomfunk Mcs "Freestyler lyrics".

Монатик - 10, Гомес - 5, Кухар - 10, Яма - 10. Всего 35 баллов от судей.

В конце эфира выяснилось, что по результатам голосования судей и зрителей в зоне риска оказались три пары: Матвеева-Шокин, Кравец-Леонов и Салем-Сахневич. В итоге шоу покинула Надежда Матвеева. На прощание она посоветовала всегда идти к своей цели. "Все будет хорошо, я точно это знаю", - отметила она.