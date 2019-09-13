Президент Владимир Зеленский планирует в октябре дать пресс-конференцию.

Об этом глава государства сказал в пятницу, 13 сентября, Украинским новостям, отвечая на вопрос о том, не планирует ли он дать обещанную еще к 100 дням президентства пресс-конференцию журналистам.

"Хочу. Мне сказали, что в октябре будет", - ответил Зеленский. Однако, точную дату он назвать не смог.

Напомним, что при назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.

Вместо этого он записал программу для канала 1+1, интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, сыгравший премьер-министра в сериале Слуга народа. За этот фильм, как выяснилось, платила студия "Квартал 95".