Журналист и главред РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский, который ранее собирался приехать в Киев на судебное заседание по его делу 16 сентября, заявил о госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.

"Я вчера передал адвокату справку о том, что госпитализирован на осмотр, и 16-го я вряд ли смогу оказаться на суде", - сказал Вышинский.

По его словам, в больнице он находится для углубленного медицинского осмотра, которого у него не было на протяжении последних полутора лет. Адвокат журналиста Андрей Доманский передал соответствующее ходатайство в суд.



По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству.

Напомним, Кирилл Вышинский находился под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене. 28 августа 2019 года суд изменил ему меру пресечения и журналист вышел на свободу под личное обязательство. После этого он стал участником масштабного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

Перед вылетом в Москву Вышинский дал интервью, в котором заявил, что его арестом Петр Порошенко решал свою собственную проблему перед выборами – отсутствие ярких побед в "войне с агрессором".