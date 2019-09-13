Администратора одесского отеля "Токио Стар", где в ночь на 17 августа при пожаре погибли 9 человек, Ирину Паровик суд отправили в СИЗО. Ее, как и владельцев отеля Вадима Черного, подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Об этом сообщает местное издание "Пушкинская".

Адвокат подозреваемой Игорь Елуашвили Заявил отвод судье после того, как тот отказал в проведении допроса мастера по ремонту стиральных машин, который якобы хорошо знал оборудование в прачечной, где, по предварительной версии, и начался пожар.

"Если судья целиком и полностью игнорирует позицию защиты, у нас нет основания ему доверять. Более того, судья уже принимал подобное решение по Вадиму Черному и отправил его в СИЗО. Наивно полагать, что здесь он примет иное решение", - сказал Елуашвили.

Адвокат утверждает, что в деле нет ни одного факта о том, что его подзащитная Ирина Паровик имела юридическое отношения к отелю или подписывала какие-то должностные инструкции. А значит и подозреваемой по статье 270 УКУ (нарушение правил пожарной безопасности) она быть не может. По словам адвоката, его клиент не имела отношения к установке и контролю противопожарной сигнализацией.

Фото: pushkinska.net

"Я никогда не занималась технической частью отеля. Это не мои функции абсолютно. Я контролировала чистоту и порядок в отеле", - сказала подозреваемая.

Отвод рассматривал судья Виктор Чаплицкий и отказал в его удовлетворении.

После возвращения судьи Иванчука прокурор Евгений Антощук ходатайствовал о содержании подозреваемой в СИЗО без права внесения залога. По его словам, Паровик осуществляла непосредственное управление отелем и потому, по его мнению, ходатайство является обоснованным.

Адвокат же считает, что само уведомление о подозрении его подзащитной не легитимно. Более того, вручили его не ей лично, а ее мужу, хотя подозреваемая до этого не раз являлась к следователю на допросы. Это свидетельствует, что подозрение вручили с нарушениями, а скрываться от следствия Паровик якобы не собирается.

Адвокат просил отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры и избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей. Сама подозреваемая позицию адвоката поддержала в полном объеме.

Судья Иванчук удовлетворил ходатайство прокуратуры частично: он отправил Паровик в СИЗО до 18 октября 2019 года - то есть до конца сроков досудебного расследования. Адвокат намерен обжаловать решение суда в апелляционном суд.

Ранее "Страна" писала о том, что все имущество владельца "Токио стар" арестовано в пользу австралийки, чья мать сгорела в отеле.

Также мы сообщали, что прокуратура сообщила о подозрении совладельцу отеля "Токио стар", который скрывается от следствия.