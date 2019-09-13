Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным они обменялись стратегически важными разведданными.

Переговоры прошли в Сочи, передает телеграм-канал "Военный обозреватель".

По словам Нетаньяху, стороны обменялись стратегически важными разведывательными данными, чтобы каждая сторона "могла действовать".

Переговоры Путина с Нетаньяху состоялась в преддверии конференции, посвященной урегулированию ситуации в Сирии. В ней также примут участие представители Ирана и Турции. Встречи Путина с лидерами этих государств намечены на 16 сентября.

А 17 сентября в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы, в преддверии которых Нетаньяху был бы не прочь заручиться поддержкой президента России. В Израиле проживают миллионы выходцев из СССР.

Отметим, что в Офисе президента увиливают от ответа на вопрос, обещал ли Зеленский пенсии гражданам Украины, репатриировавшимся в Израиль.