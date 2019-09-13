Украинский МИД приоткрыл завесу над позицией Киева по "формуле Штайнмайера". А проще говоря - по выборам на неподконтрольных территориях и предоставлению им особого статуса.

"Формула" является условием России накануне встречи Путина с Зеленским в рамках "нормандской четверки". До вчерашнего дня украинская власть замалчивала эту тему. Из чего можно было сделать вывод, что она неудобна для Киева.

Однако президент 12 сентября подтвердил, что "формулу Штайнмайера" все-таки будут обсуждать лидеры Украины, России, Германии и Франции на встрече, которая предположительно состоится в сентябре. На этом дедлайне настаивают и в ЕС.

Почему так торопят? В октябре Киеву нужно будет продлевать закон об особом статусе Донбасса. И Зеленскому желательно подойти к этому моменту с какими-то внятными наработками, а не со старой повесткой Порошенко: "продлим, потому что так сказали на Западе".

В РФ же пока не торопятся называть конкретных дат саммита с Зеленским - видимо идут торги вокруг той самой формулы. И сегодня министр иностранных дел Вадим Пристайко впервые очертил условия, которые предлагает Киев.

Что заявил Пристайко

Глава МИД Украины сегодня выступил на саммите Ялтинской европейской стратегии, который проходит в Киеве. Он заявил, что выборы, предусмотренные формулой Штайнмайера, нужно проводить сразу по всей стране, а не только на Донбассе.

То есть приурочить местные выборы в Украине к тем, что нужно провести в "ДНР" и "ЛНР".

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на неподконтрольной территории - Ред.) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он.

Министр также прокомментировал вопрос формулы Штайнмайера, которую последнее время отчетливо обсуждает Россия и крайне скупо - Украина.

Судя по словам Пристайко, эта схема - выборы на Донбассе и предоставление ему особого статуса - еще три года назад была поддержана Украиной.

"Формулу Штаймаера", которую наш глава государства (Петр Порошенко - Ред.) согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - сказал он.

Он заверил, что "в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе".

"Формула Штайнмайера" касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Что означает заявление Пристайко

Из сказанного можно сделать несколько выводов.

Первый - Украина в принципе готова проводить выборы на неподконтрольной территории. Пусть и одновременно с общими местными выборами.

Это важное заявление. Раньше украинская власть вообще отметала возможность голосования в "ЛДНР", пока там находятся сепаратисты и россияне. И требовала накануне выборов просто передать Киеву или же миротворцам всю территорию, включая границу. На что, естественно, вторая сторона не шла (это значило капитуляцию).

Местные выборы в масштабах всей страны, о которых сказал Пристайко, могут создать для Зеленского необходимый информационный фон. За которым проблема выборов на отдельных территориях не будет стоять так выпукло. И даже преподнесет их в более выгодном свете: мы проводим там выборы, значит мы почти вернули эти территории.

Хотя на самом деле очевидно, что победят в "ЛДНР" силы, ориентированные на особый статус и окончательное выполнение Минска-2. А не украинские партии (особых шансов нет даже у "Слуги народа").

Когда могут пройти эти выборы?

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук на днях заявила о том, что досрочные местные выборы по всей стране могут состояться в апреле. Но накануне нужно будет принять некие изменения в Конституцию, которые касаются децентрализации.

О каких изменениях идет речь - не уточнялось. Однако вполне можно предположить, что вместе с новациями по децентрализации в Конституции будет закреплен и особый статус Донбасса - завершающий элемент "формулы Штайнмайера" и политической части Минских соглашений.

Интересно также, что Рада сегодня уволила старый состав Центризбиркома. Что логично делать накануне выборов. То есть у Зе их всерьез планируют.

Но вернемся к заявлению Пристайко. Второй важный аспект слов министра - это фактическое согласие на "формулу Штайнмайера" и призыв не воспринимать ее, как "зраду". Хотя именно так ее и трактовала предыдущая власть.

То есть дается недвусмысленный сигнал, что Киев на эту формулу готов. Вопрос только в том, какова цель этого сигнала.

Первый вариант - ускорить встречу в Нормандском формате, снять с этого PR-сливки, но при этом реально "формулу Штайнмайера" не внедрять (то есть, ни местные выборы не проводить, ни Конституцию не менять). По крайней мере, пока.

Второй - сигналы даются уже в рамках предварительных договоренностей Украины с Евросоюзом и РФ. Как подтверждение намерений их выполнять.

Третий - никто еще ни с кем не договорился. Но у Зеленского хотят прозондировать общественное мнение Украины, чтобы смоделировать реакцию на особый статус Донбасса.

Россия отодвигает встречу в Нормандском формате

Судя по сегодняшним заявлениям, которые звучат из РФ, гарантий подписания "формулы" в Кремле еще не получили. И, видимо, пока заявления Пристайко - еще не согласованная с партнерами позиция.

Бувально сегодня помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча не пройдет раньше октября (а не в сентябре, как сказал Зе). А пока Россия называет три "железных" условия, которые до этого нужно выполнить:

1. Окончательно урегулировать вопрос с отведение сил и средств в трёх пилотных районах: Станица Луганская, Золотое, Петровское.



2. Зафиксировать "Формулу Штайнмайера" об особом статусе Донбасса.



3. Предварительное согласование итогов саммита, которые станут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию кризиса.



"Мы хотим железные договоренности, потому что некоторые соглашения, которые были достигнуты ранее в Париже и Берлине не соблюдаются Украиной", - заявил Ушаков.

Все эти условия - а особенно разведение войск - действительно потребует нескольких недель минимум. Что делает невозможной встречу в нормандском формате до конца сентября. Интересно, что Владимир Зеленский как раз сегодня и анонсировал отведение ВСУ на "ближайшие недели".

Другими словами, сигналы из РФ говорят о том, что там пока еще не уверены, что Киев действительно согласится начать движение по "формуле Штайнмайера". Иначе бы заявления из Кремля звучали бы более оптимистично.

Тем не менее порохоботы уже заговорили о "зраде".

Реакция сторонников Порошенко

Политолог и ведущий "Прямого канала" Тарас Березовец заявил, что смена состава ЦИК готовится под референдум по Донбассу, где будут легализованы новые соглашения по Донбассу.

"В Раде оформилась коалиция Зеленского, Медведчука и Коломойского. Символично, что в этот самый момент Владимир Зеленский рассказывал гостям форума YES о счастье. Счастье Владимира уже близко. Неважно, Владимира Александровича или Владимира Владимировича. Настоящая причина роспуска ЦИК - проведение референдума о легализации новых соглашений по Донбассу, которые оформят как волеизъявление народа Украины и выборов в ОРДЛО. Этот состав ЦИК на это бы не пошёл, потому его снесли. Всё всем очевидно и никто не скрывает. Не переключайтесь".

Ему вторит и экс-нардеп от "Народного фронта" Сергей Высоцкий (в этот парламент шел по списку партии "Европейская солидарность").

"Отставка ЦИК институциализировала конституционное большинство партий Зеленского и Медведчука. Ведь необходимые 300 голосов не могли быть собраны без промосковской партии.

Изменение ЦИК нужна Зеленскому для проведения досрочных местных выборов. Но это не все. Подконтрольная Зеленскому и Медведчуку ЦИК не будет сопротивляться воплощению формулы Штайнмайера и любым процессам по выборам в Донбассе.

На примере этого голосования мы видим каким образом будут собраны голоса за возможную капитуляцию Украины. При выполнении Украиной Минске в одностороннем формате. По еще какие-то прихоти, которые Медведчук привезет из Москвы.

Фактически сегодня под патронатом президента была оформлена реальная промосковская коалиция в Верховной Раде", - написал Высоцкий.

О том же заявляет и экс-спикер парламента Андрей Парубий (ныне депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность").

"Это (отставка ЦИК - Ред.) подготовка масштабной реализации так называемого плана Штайнмайера, а на самом деле - путинского плана легитимизации оккупированных территорий Донбасса, проведение там выборов с участием пророссийских боевиков.

Не случайно это решение "зеленые" проголосовали вместе с медведчуковской "Оппозиционной платформой - За жизнь", - пишет Парубий.

Нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар в контексте заявления Пристайко похвалилась, как прошлый парламент срывал выборы в "ЛДНР".

"Можно сколько угодно негодовать, кто подписал Минские договоренности или "согласовал Штайнмайера", но Порошенко и предыдущая Рада не допускала выборов на территории ОРДЛО без:

- присутствия укр СМИ;

- участия укр партий и наблюдателей;

- гарантий действия украинских законов;

- отвод рус войск с укр территории;

- и главное: без контроля за Украино-Российской границей".





Таким образом, сторонники Порошенко уже сейчас пытаются создать информационный шум вокруг пока еще до конца не согласованной встречи "Нормадской четверки", чтоб представить ее результаты (если, конечно, вообще будут какие-то конкретные результаты), как предательство национальных интересов.

Отметим, что таким же образом в свое время в партии войны "сбивали" любые шаги к примирению и к выполнению Минских соглашений во времена Петра Порошенко. Тогда националисты и "Народный фронт" также запугивали Порошенко всякими угрозами вроде "бунта патриотов", чтоб тот не шел на компромиссы.

Он и не шел. А ближе к концу правления вообще отказался от любых попыток мирного урегулирования на Донбассе.

Сейчас ситуация другая. У Зеленского есть прочная поддержка как в парламенте, так и в обществе. И, опираясь на нее, он может пойти на выполнения Минска, включая его политическую часть (описанную в "формуле Штайнмайера"). Несмотря на угрозы Порошенко и националистов.

Но пойдет ли на это Зеленский в реальности? Пока не до конца понятно.

Сегодня ему задали вопрос - должны ли выборы проводится только после того, как "будут выведены российские войска" (ранее именно на этом требовании Украины заканчивалось любое обсуждение выборов на неподконтрольных территориях).

Зеленский сходу ответил "да", но потом дал пояснения, из которых выходило, что он имеет в виду не столько вывод войск, сколько их разведение по линии фронта.

"Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. И только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", - пояснил он.

То есть, ответ получился двоякий - и да, и нет. Каким же он окажется по итогу - увидим в ближайшие месяцы.