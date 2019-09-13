В прошлую среду в Киеве из мастерской известного украинского живописца Анатолия Тартаковского украли работы и материалы.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

Воры сумели пробраться в кабинет Тартаковского, расположенный на 4 этаже здания Союза художников Украины по улице Филатова, 7а. Злоумышленники вынесли шесть десятков тюбиков краски "Вангог" на 18 тысяч гривен, сотню тюбиков краски "Мастер" на 25 тысяч гривен, также около 15 картин с изображением пейзажей.

В Союзе художников нет сигнализации и ночной охраны, поэтому воры проникли в здание путем взлома входной двери беспрепятственно. Вероятно, они передвигались на машине, так как физически унести 15 картин размером 60×70 сантиметров было бы проблематично. Художник подсчитал убытки от кражи живописи и в четверг подал заявление о краже в полицию. Сейчас заведено уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением". Взломщикам грозит наказание до 6 лет тюрьмы, если их поймают.

Анатолий Татарковский. Фото: tartakovsky.kiev.ua

Анатолий Тартаковский - потомственный живописец, сейчас ему 65 лет. Участник многих творческих групп в Седневе, Гурзуфе, Сенеже, Паланге; участник десятка художественных выставок. В 2009 году ему было присвоено звание Заслуженного художника Украины.

Его работы выставлялись в Киеве, Москве, Берлине, Афинах, Нью-Йорке, Вашингтоне, Париже, Софии, городах Шотландии, Хорватии. Картины Тартаковского представлены в музеях Украины, России, Ватикана и в частных коллекциях большинства стран Европы, США, Канады, Австралии. О Татарковском говорят, что это он создавал основы украинского соц-арта, разрабатывал новое понимание нео-импрессионизма, а также направление арт-энерджи.

Одним из самых ярких витков творческой биографии живописца стала художественная акция "Метромузей Анатолия Тарковского", масштабы которой не имеют аналогов в мировой арт‑практике. С 2008 по 2015 год в лайтбоксах на эскалаторах киевского метро выставлялись репродукции картин Татарковского. "Метромузей" зарегистрирован в Книге рекордов Украины в 2013 г. как институция с посещаемостью 1,5 млрд. чел. на момент регистрации.

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