Бизнесмен Игорь Коломойский в споре о национализации Приватбанка, владельцем которого он являлся, готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Об этом он сказал в кулуарах 16-й конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы продекларировали, что не хотим катаклизмов, а хотим просто правовой оценки и после этого - мирового соглашения, выхода из этой ситуации. Нам не надо банк любой ценой", – заявил олигарх.

Он не стал уточнять детали этого мирового соглашения. "Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она же не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей", – отметил Коломойский.

Бизнесмен добавил, что готов отказаться от претензий на возвращение в состав акционеров Приватбанка. "Я, может быть, и хотел (вернуть банк – Ред.), но если ситуация не будет позволять, и это будет чревато турбулентностью на рынке, тогда не хотел бы", – пояснил свою позицию экс-владелец. "Нам, прежде всего, нужна сатисфакция за все то, что про нас говорили и писали", – заявил Коломойский.

На вопрос журналистов бизнесмен уточнил, что на недавней его встрече с президентом Владимиром Зеленским вопрос Приватбанка не обсуждался.

Коломойский также отметил, что возможное мировое соглашение по банку не связано с судебным процессом миноритариев "Укрнафты" против Украины в Стокгольмском арбитраже, где они требуют $5,4 млрд. "Я не могу говорить за тех, кто судится в Стокгольмском арбитраже по "Укрнафте", – пояснил бизнесмен.

"В принципе, если поставится так вопрос, то можно это обсуждать", - в то же время ответил он на вопрос, может ли это быть одно мировое соглашение.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между Приватбанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПривабБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.

Напомним, что экс-президент Порошенко заявил, что его допрос в ГБР связан с делом Привата и обысками у Гонтаревой.

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