Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко, против которого НАБУ в августе открыло уголовное дело из-за недостоверных данных в его декларации о доходах, сейчас находится за пределами территории Украины. По слухам, соратник Порошенко уехал в Африку на сафари.

Стоит отметить, что в связи с расследование громких уголовных дел в отношении Петра Порошенко и его окружения, фамилия Кононенко практически не звучит. Также ничего не слышно о повестке ему на допрос или об обысках на его предприятиях.

Напомним, накануне стало известно, что соратник Петра Порошенко Александр Грановский, которым в последнее время заинтересовались правоохранители, покинул Украину еще 19 августа и уже почти месяц не возвращается в страну. А между тем у правоохранителей накопилось к нему немало вопросов, связанных с вмешательством в работу органов судебной власти.

Также мы сообщали, что Кононенко и свидетель №1 против Порошенко встретились на очной ставке в НАБУ.