В пятницу, форум "Ялтинской европейской стратегии" YES-2019 посетил Игорь Коломойский. Он сфотографировался с основателем этого мероприятия, которым является другой олигарх Виктор Пинчук.

Коломойский сказал, что у него "вечный мир" с Пинчуком. На форуме он занял место рядом с Юлией Чеботаревой, соратницей Пинчука и менеджером его компаний. Об этом сообщает "УП".

На просьбу прокомментировать встречу с президентом Украины предприниматель ответил, что ему нечего добавить к комментариям главы государства.

На YES Коломойский пришел в компании нардепа Игоря Палицы, близкого к нему члена партии "УКРОП".

Фото: pravda.com.ua

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский также посетил форум YES. На этом мероприятии обычно выступают первые лица государства - в качестве зрителей и участников здесь собираются представители мирового бизнеса и западные преимущественно политики. Чаще всего с приставкой "экс". Мы разбирались, о чем он говорил.