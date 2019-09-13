Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что в пятницу, 13 сентября, в горсовете, который он возглавляет, проходили обыски. Об этом он сообщил в Facebook.

Официально мэр города рассказал, что Днепр подписал Меморандум о сотрудничестве со столицей Турции Анкарой. Также Борис Филатов добавил, что в присутствии посла Турецкой Республики обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, а также ряд проблемных вопросов.

"Неофициально. Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем. Нервы и здоровье в порядке... И, да, завтра ждём президента на День города. С открытым сердцем и распростертыми объятиями", - написал Борис Филатов.

Отметим, что ранее СМИ, которые сообщали об обысках в мэрии связывали его с уголовным делом о хищении средств при ремонте Центрального (Нового) моста. О том, что прокуратура Днепропетровской области проверяет факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре сообщалось еще в середине августа.

Скриншот: Facebook/ Borys Filatov

Напомним, ранее в интервью "Стране" Борис Филатов уже рассказывал о начале его войны с Коломойским. Тогда мэр Днепра упомянул, что на каждый критический сюжет по каналу "1+1" о нем он планирует делать в ответ свой "публичный выход".

А недавно 7 сентября в Днепре после окончания капитального ремонта открыли Центральный мост, который стал объектом спора Филатова с Зеленским. Летом они договорились, что если объект до 14 сентября не отремонтируют, то мэр покинет свое кресло. В итоге в срок с ремонтом уложились. Но после этого по "1+1" все равно показали критический сюжет о Борисе Филатове. Последний заявляет, что Коломойский пытается использовать скандал с мостом для смены мэра в городе.

Об этом "Страна" подробно писала в материале "Коту под мост. Признает ли Зеленский, что мэр Днепра Филатов выполнил условие знаменитого спора".

И до сих пор непоятно - признает ли Зеленский тот факт, что Филатов выполнил условие спора.