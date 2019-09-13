Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала Российской Федерации в требовании пересмотра вопроса юрисдикции по иску Приватбанка об экспроприации его активов в Крыму. Об этом сообщается на сайте Приватбанка.

"12 сентября 2019 Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации отказала Российской Федерации в требовании просмотра решенных вопросов по юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 ", - говорится в сообщении.

Напомним, дело в арбитраже было начато Приватбанком 13 апреля 2015 из-за нарушения РФ обязательств по отношению к Приватбанка по активам в Крыму по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и РФ.

Россия не участвовала в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений. Сейчас РФ назначила своих представителей в суде, и судебное производство продолжит свой переход к следующему этапу.

В июне 2019 года заместитель председателя правления банка Галина Пахачук сообщила, что Приватбанк оценивает свои потери в результате аннексии Крыма в 9 млрд долл.

Ранее "Страна" писала о том, что обыски в Приватбанке связаны с делом о найме рекрутинговых компаний.

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