В Дарницком и Днепровском районах Киева разносится "аромат" жженого мусора. Жители столицы жалуются в соцсетях на дым с запахами фекалий и жженого пластика, которые разносятся по городу уже несколько дней.

Некоторые жители Левобережья не выдержали и сами пошли делать замеры чистоты воздуха. "Только что делали замеры. На Бажана 14. Все ощущают запах жженого мусора, который у нас каждую ночь, но приборы показывают по нулям. Говорят - может где-то мусорку подожгли. Ну не каждую же ночь???", - пишет ‎Слава Масонский‎ в Facebook-группе "Зупинимо повітряний геноцид сміттєспалювальним заводом Енергія!"

Фото: facebook.com

Киевляне пишут, что вонь дымом и угаром долетает до киевлян от мусоросжигающего завода "Энергия".

"То, что происходило сегодня ночью на Поздняках и Березняках лаконично и емко передает эта буква. Экоцид населения Левобережного Киева Дарницкого и Днепровского районов мусоросжигательным заводом Энергия!", - сообщает в Facebook-группе Громада Киева Элла Гавриленко.

"Я проснулась ночью от того , что задыхалась! Первая мысль: "Горит дом!" Спальная комната окнами на восток во двор, вся была заполнена смрадным дымом! Вскочила, за окном стоит сизая дымка и гарь, запах паленого пластика и еще чего-то, густого, тяжелого, невероятного! Горло дерло, щитовидка скулила острым хлопанием в шею", - написала Гавриленко.

По ее словам, такое происходит периодически, но сегодня ночью было просто невыносимо. "При отсутствии дождей, высокой температуры воздуха, концентрация канцерогенов была наисильнейшей!", - отмечает киевлянка.

Она говорит, жители Дарницкого и Днепровского районов жалуются районным властям, но те не реагируют. "Завод сжигает мусор именно ночью, вонь идет разнообразная - от запаха фекалий до пластика и кабеля. А заканчивает жечь к утру примерно в 5:00", - пишет Гавриленко.

Фото: facebook.com

Напомним, что названы районы Киева, в которых летом-2019 дышать было тяжелее всего.

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