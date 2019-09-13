В субботу, 14 сентября, во многие области Украины придут дожди и похолодание. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она предупредила, что в ближайшей перспективе пятница, 13 - это самый теплый день во многих областях Украины. 14 сентября Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, и температура воздуха существенно снизится.

В течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально +17...+23 градуса. Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на западе, севере и в центре страны. До конца суток 14 сентября они могут достичь Одесской и Харьковской областей.

В южной части и на востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24...+28 градусов. Ветер станет уже северо-западным и порывистым, иногда даже сильным, до 15-18 м/с.

"В Киеве грядущая синоптическая перспектива - очень интересная. Ближайшей ночью и завтра утром в столице пройдет дождь, днем ​​в субботу прояснится, в воскресенье - без существенных осадков. Однако, поскольку мы окажемся уже в тылу фронта, Киев окажется в прохладном воздухе: в течение 14-15 сентября предполагается около +20 градусов", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник, 16 сентября, тепло еще вернется. Ожидается до +23, +24 градусов, однако уже во вторник, 17 сентября, похолодание еще сильнее нажмет на столицу. Столбики термометров поползут вниз, ниже 20 градусов, вместе с порывистым ветром.

"Поэтому еще раз напоминаю, что сегодня - один из самых комфортных дней в ближайшей метеорологической перспективе", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода до конца сентября.

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