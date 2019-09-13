В Польше за незаконное изготовление сигарет задержаны 22 украинца. Их обвинили обвинили в участии в организованной преступной группе и незаконном производстве табачных изделий. Об этом сообщает "Польское радио".

Заявляется, что один из задержанных украинцев арендовал недвижимость, а остальные работали на него, упаковываая уже готовые сигареты в пачки. Незаконную деятельность координировал 32-летний мужчина, а нанятые им лица выполняли свои задачи в соответствии с четко определенными ролями. Стоимость изъятых на месте сигарет составляет примерно 450 тыс. злотых (104 тыс. евро).

"Районная прокуратура города Рава-Мазовецкая в Лудзком воеводстве осуществляет процессуальное производство, по которому 22 граждан Украины обвинили в участии в организованной преступной группе и незаконном производстве табачных изделий на большую сумму, а также в уклонении от уплаты сборов", - говорится в сообщении.

Убытки для Государственной казны в ситуации, если бы изъятые изделия были введены на рынок, оценили в примерно 800 тыс. злотых (184 тыс. евро). По оценкам, во время многомесячной незаконной деятельности было изготовлено сигарет на сумму около 8 млн злотых (1,8 млн евро). Соответственно, убытки для государственного бюджета могли составить даже 10 млн злотых (2,3 млн евро) из-за уклонения от уплаты акцизного сбора.

Во время обысков изъяты профессиональные машины для упаковки папирос, коробки, фольга, устройства для подавления мобильных телефонов и свыше 640 тысяч готовых сигарет и 24 кг табака.

Отмечается, что задержанным предъявили обвинение в участии в преступной группе, нелегальном изготовлении сигарет и уклонении от уплаты налогов.

32-летнего гражданина Украины обвинили, среди прочего, в управлении преступной группой. Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет. Главе группы грозит до 10 лет тюрьмы.

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