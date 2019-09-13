Подозрения следователей, которые 11 сентября провели обыск в главном офисе Приватбанка в Днепре, связаны с наймом Приватбанком рекрутинговых компаний. Об этом говорится в тексте определения суда Жовтневого районного суда города Днепра от 9 сентября 2019 года, который есть в распоряжении агентства Интерфакс-Украина.

Отмечается, что на основании этого документа сотрудники Соборного отделения полиции 11 сентября и провели обыск в главном офисе Приватбанка для выемки документов по делу о его консультантах.

"Не принимая во внимание то, что в структуре этого банка есть подразделения, осуществляющие подбор персонала и информационное обеспечение АО КБ "Приват,анк", 20 апреля 2018 года между АО КБ "Приватбанк" и представителем бренда Odgers Berndston в Украине ООО "Телент Эдвайзорс", а также с ООО "Си Эф Си Консалтинг компании" подписаны договоры о предоставлении консультационных услуг по исследованию рынка специалистов с целью подбора кандидатов на работу в указанном банковском учреждении, а также о предоставлении услуг информационного обеспечения ", - указывается в материалах суда.

До этого в Приватбанке выразили обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка".

Приватбанк 26 июля 2019 года, на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса, получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов.

Основанием для следственных действий детективов НАБУ стали заявления 2017-2018 годов от народных депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которые в СМИ и открытых источниках связываются с бывшими владельцами банка. Как уточнили в Приватбанке, производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года.

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