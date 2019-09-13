Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан за три последних месяца более чем наполовину обновили состав своих советников и помощников. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на ответ Офиса президента на информационный запрос, в котором указан полный список советников и помощников президента и главы ОП по состоянию на 12 сентября 2019 года.

Журналисты сравнили полученный список с ответом на аналогичный запрос от 20 июня и пришли к выводу, что Владимир Зеленский уволил 2 из 4 своих советников, взяв взамен двух новых. А Андрей Богдан избавился от всех 4 советников и помощника, набрав полностью новый состав из трех помощников и одного советника.

Такие изменения могут объясняться тем, что уволенные соратники главы государства ушли депутатами в новый состав Верховной Рады. В то же время, новоназначенный советник президента также стал парламентарием по избирательному списку "Слуги народа", но от этого не был удален от главы государства.

На своих местах остались оба помощника президента. Речь идет о занимающем должность первого помощника главы государства Сергее Шефире - ранее сооснователе, худруке и сценаристе "Квартала 95". Именно Сергею Шефиру с его братом Борисом передавал свою долю в бизнесе Зеленский, став президентом. К слову, ранее Шефира называли главным кандидатом на должность главы АПУ.

Также на посту помощника президента остается Андрей Ермак - в прошлом юрист-международник, сотрудничавший со многими крупными теле- и киностудиями, учредитель Garnet International Media Group и продюсер фильмов "Правило боя" и "Межа". Сегодня он ведет международное направление: проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке вместе с главой МИД Вадимом Пристайко, возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными. Есть у него и политический опыт: в трех созывах (V, VI,VIІ) ВР Андрей Ермак был помощником депутата от ПР, борца Эльбруса Тедеева.

Остается в Офисе президента и советник главы государства Руслан Демченко - кадровый дипломат, от услуг которого не могли себе позволить отказаться руководители государства еще со времен Ющенко.

Также внештатным советником президента остается экономист Олег Устенко - представитель команды Международного фонда Блейзера (The Bleyzer Foundation). Которого "за глаза" часто называют в СМИ "смотрящим" от МВФ и американских доноров Украины.

В то же время, покинули Зеленского советники Руслан Стефанчук и Михаил Федоров. Стефанчук стал нардепом и остается представителем президента в ВР. А Федоров, тоже избранный в ВР, занял пост вице-премьер-министра в новом правительстве.

На их место зашли два новых внештатных советника. Речь идет о художнике и режиссере Гео Леросе, широко известном по киевским муралам. Ранее он плотно сотрудничал с Министерством информационной политики времен Юрия Стеця.

Советником стал Игорь Новиков - футуролог, глава киевского отделения американского "Университета сингулярности". По всей видимости, президент дополнил череду бизнесменов и политиков, обращающихся к нему как к технофутурологу, прогнозирующему развитие экономических и общественных процессов.

А вот состав окружения Андрея Богдана сменился полностью. Со своих постов ушли советники Владимир Пивторак, Виктория Страхова, Александр Качур, Сергей Москаленко и помощник Иван Апаршин, известные еще со времени избирательной кампании.

На их место зашли люди, чью историю не так-то просто отследить через открытые поисковые системы, не "светившиеся" ранее в большой политике: помощники Ирина Захарчук, Елена Павленко, Денис Суббот и советник Сергей Камышев. По всей видимости, речь идет действительно о "помощниках" в реальном понимании этого слова - технических сотрудниках, выполняющих свой фронт работы и не метящих в политики.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский подтвердил информацию "Страны", что на встрече с Коломойским обсуждали "Центрэнерго".

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что списки на новый обмен с Россией уже составляются.