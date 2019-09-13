Власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного правительству Донбасса. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии Интерфакс-Украина в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на неподконтрольной территории - Ред.) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он.

Вместе с тем, Пристайко добавил, что "формулу Штаймаера" еще в 2016 году согласовал экс-президент Украины Петр Порошенко. "Формулу Штаймаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - сказал он. Он заверил, что "в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе".

"Формула Штайнмайера" касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Напомним, что соратник Порошенко предсказал, что при помощи новой ЦИК Зеленский и Медведчук проведут выборы на Донбассе по "формуле Штайнмайера".

Также мы писали о том, что в "Слуге народа" заявили, что местные выборы состоятся не раньше апреля-2020.