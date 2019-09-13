В Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдовы возбудили уголовное дело в связи с госзакупками инсулина Strim у фирмы "Farmak SAP", которая является одной из крупнейших украинских фармацевтических компаний. Об этом сообщает британское издание Talk Finance.

По словам пресс-секретаря молдавского антикоррупционного ведомства Анжелы Старински, расследование проводится в связи с "организацией процедур публичных торгов по закупке лекарств для людей, страдающих диабетом".

Она сообщила о допросе нескольких человек и изъятии у них документов по этому делу. Основным подозреваемым, которого назвали в молдавской прессе, является Иван Анточ, директор молдавского Центра централизованных государственных закупок для здравоохранения. Он был уволен 26 июля.

Согласно тендерной документации, 20 тысяч доз биоинсулина Strim производства Farmak SAP были поставлены из Украины в Молдову компанией EsculapFarm.

Тем не менее, продукта под таким названием в Украине не существует, и он не был зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Выяснилось, что Strim производится в Индии. По версии следствия, достоверных доказательств его безопасности нет.

В 2017 году в Молдове было зарегистрировано более 104 тысяч больных сахарным диабетом. Осенью 2018 года было решено импортировать почти 414 тысяч доз продукта из Украины в соответствии с процедурами публичных тендеров.

По сообщению молдавской газеты Sanatateinfo.md, процедуры подачи заявок на закупку инсулина были непрозрачны: сроки и условия менялись несколько раз. Более того, сумма, которую правительство было готово потратить на новый инсулин, значительно увеличилась.

После начала расследования государственный секретарь Министерства здравоохранения Молдовы Борис Гылка заявил, что его шантажировали, чтобы он подписал приказ о закупке инсулина Strim. "Инсулин был зарегистрирован очень быстро, что подозрительно. Этот продукт не был изучен, нет данных о его влиянии на организм, и я не могу понять, как ему (этой неизвестной марке инсулина - Ред.) было разрешено участвовать в торгах", - сказал он. По утверждению Гылки, в деле также принимало участие несколько лиц, имеющих свои собственные интересы.

"Это было сделано во время избирательной кампании, когда Сильвия Раду (министр здравоохранения Молдовы до июня 2019 года) была де-факто освобождена с занимаемой должности. Я долго, в течение двух недель, сомневался, прежде чем подписать приказ. Было много давления и даже угроз, включая угрозу увольнения", - признается Гылка.

Сообщается, что для введения препарата Strim также требуется дополнительное инъекционное устройство. По словам Бориса Гылки, такие устройства не использовались в странах ЕС более пяти лет.

Для удобства пациентов Молдова также отказалась от применения дополнительного картриджа. Поэтому изменение условий проведения тендера после регистрации Strim, в день подписания документа, выглядело подозрительным. Чиновник утверждает, что этот продукт используется в Украине в 3-4% случаев для людей, находящихся в заключении. В Молдове конечные потребители практически не использовали эту марку инсулина из-за отсутствия доверия к ней.

В конце июля молдавский комитет по лекарственным средствам отказал в регистрации продукта, так как точно не было известно, какие побочные эффекты он может вызывать у людей, страдающих диабетом.

В Министерстве здравоохранения и правоохранительных органах Молдовы полагают, что произошло крупномасштабное мошенничество.

Препарат Strim - это биоподобный инсулин, то есть лекарственное средство биологического происхождения, содержащее копию исходного активного ингредиента. Фармацевтический продукт "Инсулин гларгин" производства Biocon Limited (Индия) был зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств Украины в 2017 году. Разрешение на маркетинг принадлежит украинской компании "Фармак". Этот же продукт был зарегистрирован в Молдове под коммерческим названием Strim.

Разрешение на маркетинг также принадлежит компании "Фармак". Согласно инструкциям, данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейским агентством лекарственных средств (EMA), клиническая эффективность и побочные эффекты биосимиляров (таких как Strim) должны быть изучены в соответствии со специальной процедурой. Фактически, главная задача производителя - доказать, что продукт обладает достаточно схожей эффективностью и безопасностью, а также качеством.

Сообщается, что передавая технологию и регистрируя продукты до выдачи разрешения на маркетинг в Молдове, производитель не предоставил достаточных доказательств эффективности и безопасности биосимиляра Strim в регистрационном досье и использовал исследовательские материалы индийского производителя без собственного исследования.

Молдавские журналисты полагают, что индийская компания Biocon Limited может даже не знать о том, что их продукт вызвал многомиллионный скандал с инсулином в Молдове. Он был поставлен на молдавский рынок благодаря тесным коррупционным связям украинской компании Farmak SAP с государственными должностными лицами Молдовы, ответственными за поставки фармацевтической продукции.

В Украине Farmak SAP считается одним из фармацевтических гигантов. Компанией владеет Филя Жебровская, которая присутствует в списке самых богатых людей Украины.

По данным Deutsche Welle, у семьи Жебровских были проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии в 2018 году. Немецкая компания, относящаяся к фармацевтической империи Жебровских, не внесла имена своих владельцев-бенефициаров в реестр прозрачности, что является нарушением законов об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

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