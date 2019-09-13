Конституционный суд Украины вновь пытается поставить точку в вопросе конституционности закона о люстрации во вторник, 18 сентября. Об этом сказано в порядке заседаний, опубликованных на сайте суда.

Начало заседания запланировано на 10:00 и вопрос о соответствии Конституции закона "Об очистке власти" значится первым.

В последний раз решение о люстрации ожидалось во вторник, 3 сентября. Однако, для принятия решения не хватило двух голосов. А перед этим рассмотрение Конституционным судом закона о люстрации проходило в начале июля, то есть перерыв между заседаниями составил около двух месяцев.

Между тем, дело рассматривается Конституционным судом более 4 лет, он должен установить соответствие основному закону ряда статей Закона "Об очистке власти". В июле КС в очередной раз перенес решение по поводу люстрации. "Страна" подробно писала о том, как Конституционный суд намерен отменить закон о люстрации.