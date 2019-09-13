Новый губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко, кандидатуру которого сегодня согласовали на заседании Кабмина, позиционируется, как бизнесмен из Харькова.

Вероятно, в бизнесе он преуспел в последние годы, поскольку в сети нам удалось отыскать его резюме для работодателя от 2014 года, согласно которому Бондаренко претендовал на должность помощника юриста с желаемой зарплатой в 2500 гривен. Даже по меркам шестилетней давности такой заработок сложно было назвать средним.

В резюме указано, что Александр Бондаренко закончил Национальный юридический университет имении Ярослава Мудрого. На тот момент в его трудовой биографии значилась практика в Пенсионном фонде и в прокуратуре.

Также из документа известно, что будущий губернатор профессионально занимался баскетболом, окончил военную кафедру (ему присвоено звание младшего лейтенанта), на среднем уровне владеет компьютером и английским языком.

Как сообщалось, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) и назначил временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрия Батуру.

Напомним, что накануне Дня города в Днепре местные журналисты сообщили, что в мэрии сотрудники прокуратуры и СБУ проводят масштабные обыски по делу о расхищении средств при ремонте Центрального моста.