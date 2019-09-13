Украинская сторона уже подготовила и передала списки удерживаемых в России граждан Украины. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова Интерфаксу в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - сказала она.

Что интересно, выступая на этом форуме, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона только готовит новые списки на следующий этап обмена удерживаемых лиц с Россией. "Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", - сказал он.

После этого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не исключают возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, однако это потребует "кропотливой и растянутой по времени работы".

Первый большой обмен по формуле 35 на 35 прошел 7 сентября. Подробно об этом читайте здесь.