В Киеве силовики обыскивают офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском", - объяснила Иванова.

Ранее об этом обыске сообщил известный юрист Андрей Портнов, по заявлению которого и открыто уголовное производство.

"Друзья, хорошие и жизнеутверждающие новости поступают из принадлежащего Порошенко Международного инвестиционного банка. Там сейчас идут обыски по эпизоду снятия Порошенко в период мая-июня этого года 340 килограмм ранее отмытых в офшорах наличных долларов.

Напомню, с личных счётов Порошенко по выданной ним за один день до поражения во втором туре выборов доверенности на имя первого помощника президента Украины Онищенко было снято 34 миллиона украденных у украинского государства и отмытых в островных юрисдикциях долларов", - написал Портнов.

Напомним, сегодня, в пятницу, 13 сентября, Петр Порошенко пришел в ГБР, где был допрошен в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева.

По словам директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, Порошенко фигурирует, по меньшей мере, в 13 производствах ГБР в качестве свидетеля.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко заявил, что его допрос в ГБР связан с делом Привата и обысками у Гонтаревой.

Также мы сообщали, что соратник Порошенко Грановский не возвращается в Украину уже почти месяц.