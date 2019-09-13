13 сентября Кабмин поддержал указ президента о назначении губернатора Днепропетровской области. Главой ОГА, в родном для Владимира Зеленского регионе, стал бизнесмен родом из Харькова - Александр Бондаренко.

14 сентября Зеленский посетит Днепропетровскую область с рабочим визитом, где и представит нового главу обладминистрации.

Судя по всему, он преуспел в последние несколько лет.

С 2016 года купил две квартиры - в Киеве и Харькове, автомобиль, зарегистрировал несколько фирм. До назначения о Бондаренко практически ничего не было известно.

Что известно из декларации

Согласно декларации, поданной за 4 дня до назначения (9 сентября - Ред.), Бондаренко зарегистрирован в Харькове, но проживает в Киеве. У его супруги Регины российское гражданство.

У нового главы ДОГА есть просторная квартира в Харькове (126,9 кв м) - куплена в 2017 году.

А также квартира поменьше в Киеве (89,8 кв м) - куплена в 2016 году. Бондаренко принадлежит Mazda 6 (2016 года выпуска), купленная за 850 тыс грн в 2018 году.

Ему принадлежит часть компании "Би енд Би Фудз" (оптовая торговля продуктами, напитками и табачными изделиями), где он занимал должность директора. Также Бондаренко владеет компаниями "Сталі Бизнес Системи", "Филд Маркетинг" и "Лок Сток".

Они занимаются консультированием в вопросах торговли и в сфере IT. Все фирмы Бондаренко не старше двух лет.

Александр Бондаренко. Фото: Первый городской

На счету в банке новый губернатор держит 165 500 грн, 59 200 евро и 66 тыс. долларов - в Приватбанке, Прокредитбанке и Альфа-банке. Еще 50 тысяч долларов он задекларировал наличными.

За прошлый год Бондаренко получил 204 тыс грн зарплаты (то есть 17 тысяч в месяц). Доход от предпринимательской деятельности составил 144 тысяч гривен, проценты - 96 850 грн. Его супруга за год задекларировала 660 тысяч гривен зарплаты (от компании "Юниливер Русь", зарегистрированной в России) - то есть ее официальный годовой доход больше, чем у Бондаренко.

Образование и стажировка в Раде

В день назначения Бондаренко в Википедии появилась страничка с информацией о нем. Там говорится, что в 2010 году она закончил Киево-Могилянскую академию по специальности "финансы". Проходил стажировку в Швеции по программе развития частного сектора бизнеса (для лидеров общественного сектора из развивающихся стран Европы).

В Верховной Раде прошел программу стажировки US Aid при комитете финансов и банковской деятельности, а также в Счетной палате Украины. В Вашингтоне закончил программу для молодых лидеров из Украины.

Работал в компаниях Unilever (в компании Unilever Русь работает его супруга Регина - Ред.), Pirana, Verdani, Sustainable Business Systems.

В целом пока о Бонаренко крайне мало информации. На его странице в Facebook нет информации о нем, о списке его друзей, а последние доступные сообщения на ленте - от 2014 года. Возможно страница была почищена перед назначением.

В целом же в Днепре никто о нем ничего не знает, как показал опрос "Страны" представителей местной элиты.

Ранее предполагалось, что новым губернатором Днепропетровской области станет некий человек из орбиты олигарха Игоря Коломойского, которому приписывают большое влияние на президента Зеленского.

А в итоге был назначен человек без какого-либо политического бэкграунда. Что наводит на мысль о том, что он является не какой-то самостоятельной фигурой, а выразителем интересов лиц, которые предпочли оставаться в тени. Не исключено - что того же Коломойского.

Тем более, "Страна" уже писала, что у Зеленскому олигарху советуют не сильно "светить" свое влияние на процессы в стране.