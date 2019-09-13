В Кабинете министров Украины согласовали назначение глав Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА), а также заместителей глав Донецкой и Львовской ОГА. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, в правительстве поддержали проект указа президента Украины о назначении главой Днепропетровской области Бондаренко Александра Викторовича.

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По данным журналистов, ему принадлежит 33,34% общего капитала компании "Би энд Би Фудз" (там он и работает директором) и 100% в компаниях "Стали Бизнес Системы", "ЛОК СТОК" и "ФИЛД Маркетинг".

Также Александр Бондаренко – член правления Ассоциации выпускников Киево-Могилянской академии и официально владеет квартирами в Киеве и Харькове.

В его декларации также указан автомобиль "Mazda 6" 2016 года выпуска. На банковских счетах указаны 165 000 грн, 59 тыс. евро и 66 тыс. долларов, еще 50 тыс. долларов он бережет наличными.

Ранее Зеленский сменил глав Ровенской, Запорожской, и Житомирской областей.