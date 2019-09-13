В Кремле не исключают возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, однако это потребует "кропотливой и растянутой по времени работы". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому это вопрос двусторонних контактов", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Кремлю "гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации Минских договоренностей".

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемых лиц.

Ранее "Страна" писала о том, как, в каком составе и когда пройдет Большой обмен-2.

Также мы разбирались, чем известны освобожденные 7 сентября 2019 украинцы, выданные по схеме 35 на 35.