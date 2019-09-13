На вершине ценового Олимпа среди украинских легионеров произошли знаковые изменения. Андрей Ярмоленко (полузащитник Вест Хэма - Ред.) больше не является самым дорогим украинским футболистом. Пальма финансового первенства перешла к Александру Зинченко (защитнику Манчестер Сити - Ред.). Об этом передает портал Sport.ua со ссылкой на данные авторитетного ресурса Transfermarkt.

По его данным цена Александра Зинченко выросла до 30 млн евро. Таким образом, со времен последнего обновления (13 июня текущего года - Ред.) трансферная стоимость украинца увеличилась на 10 млн евро.

Это позволило Зинченко выйти в единоличные лидеры рейтинга самых дорогих украинских игроков. Ранее он делил первое место с Андреем Ярмоленко - по 20 млн евро.

Теперь же Ярмоленко делит вторую строчку с Виктором Цыганковым - цена полузащитника Динамо выросла до тех же 20 млн евро.

Рейтинг самых дорогих украинских игроков по версии Transfermarkt

Скриншот: Transfermarkt

Рост цены Зинченко связан с его стабильной игрой в основе Манчестер Сити, а также с успехами в сборной Украины. В последних двух матчах против Литвы (победа 3:0) и Нигерии (ничья 2:2) Зинченко отметился двумя забитыми голами, и был признан лучшим игроком матча против Нигерии.

Ранее "Страна" сообщала, что украинец Андрей Ярмоленко забил лучший мяч английского Вест Хэма в августе.