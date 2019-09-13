Дела против Петра Порошенко серьезно активизировались за последние дни. По ним идут повальные обыски.

Недавно избранный генпрокурор Руслан Рябошапка заговорил о возможном снятии неприкосновенности с лидера "Европейской солидарности". А сегодня президент Владимир Зеленский заявил, явно намекая на Порошенко, что "счастье это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах".

Сегодня же экс-президент впервые после долгих "прогулов" пришел на допрос в ГБР.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит с делами против Порошенко и что с экс-президентом и его соратниками будет дальше.

Те же и Климкин. Новое дело

В сентябре Госбюро расследований заявило, что в отношении Петра Порошенко открыто 13 уголовных дел. Еще несколько расследуется в НАБУ.

Одно из них антикоррупционное ведомство открыло на днях. Оно касается не только экс-президента, но и его верного соратника Павла Климкина.

Заявитель - бывший депутат-ляшковец Виктор Вовк - считает, что Климкин и Порошенко в течение 2014-2019 годов систематически злоупотребляли властью во время "выполнения так называемых минских соглашений".

Как именно этот дела Порошенко и в чем был его коррупционный интерес - не уточняется. Дело было открыто по решению суда.

В ответ на инициацию дела экс-министр Павел Климкин заявил, что будет "действовать жестоко".

"Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ. Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контрисками и так далее", - сказал Климкин.

Обыски по делу "Укроборонпрома"

Параллельно ГБР - флагман дел против экс-президента - провело обыски по делу "Укроборонпрома", которое больше касается экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, но также и Порошенко, в чье окружение она входила.

Речь о деле по хищениям в государственной военной корпорации. Она переводила офшорным фирмам-прокладкам 100% предоплаты за еще не поставленный товар. ГБР усмотрело в этом признаки хищений.

Транзакции происходили с отмашки правления НБУ. В 2016 году регулятор даже временно изменил правила расчетов по международным контрактам, чтобы провернуть схему с "Укроборонпромом", подозревают следователи.

Обыски в помещениях военного концерна прошли 12 сентября.

Кроме того следователи по этому делу пришли также домой к Гонтаревой - так писал юрист Андрей Портнов. Эту информацию подтвердила и сама экс-глава Нацбанка, правда, связав данный визит с делом "Приватбанка".

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…", – заявила Гонтарева 12 сентября, в день обысков в "Укроборонпроме".

Интересно, что банкирша после этого обыска заявила, что будет просить у Великобритании, где она сейчас живет, политического убежища. Как собственно и предполагала "Страна".

Обыски по делу о Мальдивах

В тот же "черный день Порошенко", 12 сентября, прошли обыски в аэропорту "Жуляны". Они, по данным Портнова, касались "мальдивского дела".

В начале августа против экс-президента открыли производство из-за его скандальной поездки на Мальдивские острова зимой 2018 года.

Президент, как информировали журналисты, в целях конспирации пересек границу под вымышленным именем и пользуясь липовыми документами. Точно также выехала из Украины и вся его семья.

"Страна" рассказывала, что это скорее всего - документы оперативного прикрытия, которые спецслужбы выдают своим агентам.

Обыски в "Жулянах", откуда вылетал Порошенко и его семья, видимо, призваны установить, как на самом деле экс-президент летал на Мальдивы.

Допрос в пятницу 13-го

На следующий день обыски продолжились. На этот раз - в принадлежащем Порошенко Международном инвестиционном банке, сообщил Портнов. Речь о деле продажи завода "Кузня на Рыбальском".

"Там сейчас идут обыски по эпизоду снятия Порошенко в период мая-июня этого года 340 килограмм ранее отмытых в офшорах наличных долларов.

Напомню, с личных счётов Порошенко по выданной ним за один день до поражения во втором туре выборов доверенности на имя первого помощника Президента Украины Онищенко было снято 34 миллиона украденных у украинского государства и отмытых в островных юрисдикциях долларов", - написал юрист в Telegram.

После такой активизации по своим делам Петр Порошенко и явился внезапно на допрос в ГБР, хотя почти все были уверены, что его пропустит, как и несколько предыдущих (тем более, что как раз в это время шла сессия Рады).

Ранее бывший президент игнорировал вызовы следователей, как раз ссылаясь на занятость в парламенте. А в Госбюро ему обещали принудительный привод - как только с Порошенко снимут депутатскую неприкосновенность.

На выходе с допроса экс-президент рассказал, что давал показания по делу о национализации "Приватбанка", инциденту в Керченском проливе, делу "Укроборонпрома".

Особенно он остановился на деле "Приватбанка".

"Меня спрашивали относительно обстоятельств проведения совещания в Администрации президента, на котором обсуждали те риски и угрозы, которые появились в стране в связи с принятием печального решения окружным судом по ренационализации или отмене национализации Приватбанка", - заявил Порошенко.

"Мы стопроцентно правы. Национализация была элементом защиты от грабительских действий... Но почему-то в ГБР этим заниматься не хотят", - сказал он.

Также Порошенко сообщил, что в ходе следственных действий ему "задавали вопросы по морякам, по делу о Керченском заливе". Кроме того, он выразил негодование делом против него и Климкина по Минским соглашениям.

Сразу после допроса в ГБР официально заявили, что проводят обыски на заводе "Кузня на Рыбальском", который Порошенко и его соратник Игорь Кононенко продали банкиру Сергею Тигипко.

Следователи считают, что сделка фиктивная и носит характер отмывания денег.

Дело идет к вручению "пидозры"?

Еще 10 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка иносказательно заявил, что Порошенко - первый кандидат на досрочное лишение неприкосновенности. То есть, до момента, когда иммунитет будет снят автоматически, 1 января 2020 года.

Это можно сделать только по представлению Генпрокурора и при наличии обоснованных подозрений. То есть, грубо говоря, должен уже быть готов проект "пидозры", которая и будет вручена экс-президенту, как только с него Рада снимет неприкосовенность.

Отвечая на вопрос СМИ, может ли он стать тем человеком, который приходит в Раду и просит об аресте бывшего президента, Рябошапка заявил: "Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще".

С одной стороны, слова генпрокурора похожи на риторический прием, с другой - плотность обысков по делам Порошенко действительно сильно возросла.

По данным источников "Страны" в ГБР, наиболее перспективным производством для снятия с экс-президента неприкосновенности является дело о его вмешательстве в судебную систему. Оно было открыто еще в начале лета.

На излете своей президентской карьеры Порошенко назначил новых членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Он сделал это без конкурса, предварительно отменив необходимость конкурского отбора.

Заявитель по делу Андрей Портнов назвал это узурпацией судебной власти. Именно по этому делу Порошенко не явился на допрос 10 сентября.

А что с соратниками Порошенко?

Как видим, наиболее часто в контексте дел против Порошенко сейчас упоминается Валерия Гонтарева.

В тоже время, другие, не менее (а может быть и более) одиозные соратники экс-Порошенко не особо "светятся" в уголовных делах. В первую очередь речь идет об экс-нардепе Грановском, которого называли смотрящим за судами от экс-президента. После победы Зеленского Грановский, по сообщению СМИ, установил тесный контакт с Игорем Коломойским - влиятельным человеком при новой власти.

По данным "Страны", 19 августа он покинул Украину и с тех пор не возвращался. О претензиях к нему со стороны силовиков в последние недели не слышно.

Тоже самое можно сказать и об Игоре Кононенко. По неподтвержденным слухам он покинул Украину и сейчас находится на сафари в Африке. О повестка ему на допрос или об обысках на его предприятиях тоже ничего не слышно.

Равно как и по Свинарчуку-Гладковскому, который последний раз засветился в Испании.

Планируются ли расследовать уголовные дела в их отношении - пока непонятно.

Зато прокуратура возобновила следствие по делу о стрельбе экс-нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского по человеку под Киевом.

"Генеральная прокуратура отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении Пашинского по делу о его стрельбе из огнестрельного оружия в киевского прохожего. Данные внесены в реестр, расследование продолжено. Берем курс на подозрение и меру пресечения", - написал Андрей Портнов.