При помощи нового состава ЦИК Украины Владимир Зеленский и Виктор Медведчук могут провести выборы на Донбассе по "формуле Штайнмайера".

Об этом говорится на фб-странице экс-нардепа Сергея Высоцкого, который шел (но не прошел) в нынешнюю Раду по списку "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

"Сегодня произошло то, о чем я писал еще месяц назад. Отставка ЦИК институциализировала конституционное большинство партий Зеленского и Медведчука. Ведь необходимые 300 голосов не могли быть собраны без промосковской партии.

Изменение ЦИК нужна Зеленскому для проведения досрочных местных выборов. Но это не все. Подконтрольная Зеленскому и Медведчуку ЦИК не будет сопротивляться воплощению формулы Штайнмайера и любым процессам по выборам в Донбассе.

На примере этого голосования мы видим каким образом будут собраны голоса за возможную капитуляцию Украины. При выполнении Украиной Минске в одностороннем формате. По еще какие-то прихоти, которые Медведчук привезет из Москвы.

Фактически сегодня под патронатом президента была оформлена реальная промосковская коалиция в Верховной Раде", - написал Высоцкий.

Фото: facebook.com/sergey.vysotsky

Как сообщала "Страна", Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" и всех пунктов Минских договоренностей на готовящейся встрече лидеров государств "Нормандской четверки".

Ранее мы разбирались, от чего зависит встреча Путина с Зеленским и что ей может помешать.