В пятницу, 13 сентября, в городском совете Днепра сотрудники прокуратуры и СБУ проводят обыски в рамках уголовного дела о расхищении средств при ремонте Центрального (Нового) моста, о сроках сдачи которого ранее поспорил городской голова Борис Филатов и президент Украины Владимир Зеленский.

Изымаются все документы, связанные с ремонтом Нового моста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный журналист Иван Красиков. По его информации, подозрения о совершении преступления вручены заместителю мэра Днепра Михаилу Лысенко, инженеру по технадзору ГП "Жилком" Василию Самсонову и гендиректору предприятия-генподрядчика ООО "Маст Буд" Михаилу Беккеру.

Стоит отметить, что следственные действия в горсовете проводятся как раз накануне Дня города, на которые должен приехать Владимир Зеленский.

Главная интрига - признает ли он, что Филатов выполнил условие спора и не должен писать заявление об отставке.

Ранее "Страна" писала о том, что неделю назад, рано утром 7 сентября в Днепре мэр Борис Филатов открыл Центральный мост. Ранее он обещал президенту написать заявление об увольнении, если он до 14 сентября не откроет мост.

Также мы разбирались, признает ли Зеленский, что мэр Днепра Филатов выполнил условие знаменитого спора.

У Филатова давний конфликт с олигархом Игорем Коломойским, который, как считается, имеет большое влияние на Зеленского. Филатов обвиняет Коломойского в том, что тот пытается его сместить с поста мэра и для этого раскручивает скандал вокруг нарушений во время строительства моста.

В этом плане показательно как поведет себя завтра президент Украины в Днепре.