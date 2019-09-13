Первая ракетка Украины и третья мира Элина Свитолина (которая вчера, 12 сентября, отметила 25-летний юбилей - Ред.) в невероятном по драматургии поединке выиграла свой первый матч в Азии в этом году. На турнире в Чжэнчжоу она должна была стартовать еще вчера, однако дождь заставил организаторов перенести ее противостояние с Юлией Путинцевой на пятницу, 13 сентября.

Элина Свитолина вырвала тяжелую победу - 3:6; 6:1; 7:6 (7:5), как передает Федерация тенниса Украины в Facebook. Судьба поединка была решена на тай-брейке третьего сета. На нем Свитолина уступала со счетом 1:5, однако сумела собраться и вырвать победу у 36-й ракетки мира из Казахстана. Матч Свитолина - Путинцева продолжался 2 часа и 35 минут.

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/

Ранее "Страна" сообщала, что на турнире в Чжэнчжоу фаны прозвали Свитолину "маленькой китайской капусточкой".