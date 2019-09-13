Президент Украины Владимир Зеленский заявил о составлении списков по новому обмену удерживаемыми лицами. Работа по этому вопросу уже началась, передает "Громадське".

"Сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена (оставшимися удерживаемыми лицами - Ред.) ", - сказал Зеленский на форуме YES-2019 в Киеве.

Также выступивший на форуме Олег Сенцов призвал приложить усилия и провести новый обмен как можно быстрее. Ранее Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками и заявил, что операция по их возвращению была сверхсложной.

Как сообщала "Страна", прибывший в Киев в рамках обмена удерживаемыми лицами крымскотатарский активист Эдем Бекиров перенес операцию на сердце. Она продлилась в "Феофании" 5 часов. Также с ним будет работать психолог.

Мы разбирались, чем известны освобожденные 7 сентября 2019 украинцы.