37-летняя российская телеведущая Ксения Собчак 13 сентября вышла замуж во второй раз. Супругом Собчак стал 44-летний театральный режиссер Константин Богомолов. После регистрации в ЗАГСе молодожены поедут на венчание в церковь. Они не побоялись назначить торжество на пятницу, 13-го.

Фото: mk.ru

На церемонию были приглашены около 300 человек. Среди гостей – Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко и другие знаменитости. СМИ подсчитали, что церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. Вести мероприятие будет Игорь Верник.

Уже в день свадьбы празднование перенесли из Петровского пассажа на территорию Музея Москвы. Об этом не знали даже гости, им сообщили только сегодня утром. К слову, Ксения запретила всем гостям распространять информацию о праздновании.

Интересно, что в качестве свадебного авто пара выбрала катафалк, на борту которого было написано: "Пока смерть не разлучит нас".

Накануне свадьбы Собчак показала в Instagram фото в свадебном платье от BoscoCeremony. На снимке она в фате, однако на гражданскую церемонию невеста ее не надела, оставив для венчания.

Жених на свадьбу надел черный костюм и рубашку с ярким принтом. Отметим, что перед свадьбой Богомолов похудел на 18 кг.

Фото: mk.ru

Фото: mk.ru

За несколько дней до свадьбы в Сеть попал вишлист подарков, которые пара хотела бы получить. Согласно списку, Собчак и Богомолов хотели бы получить пять халатов известных брендов стоимостью от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца за 10 тысяч, диван, комод и другие вещи.

Напомним, слухи о романе Богомолова и Собчак появились прошлой зимой. В январе 2019 года муж и любовник телеведущей подрались возле кафе. В июне Собчак и Виторган официально развелись.