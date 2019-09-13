Экс-президент Петр Порошенко заявил, что его сегодняшний допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) связан с делом "Приватбанка", а также с обысками у экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Меня спрашивали относительно обстоятельств проведения совещания в Администрации президента, на котором обсуждали те риски и угрозы, которые появились в стране в связи с принятием печального решения окружным судом по ренационализации или отмене национализации Приватбанка", - заявил он журналистам после допроса.

Также он связал допрос с обысками у бывшей главы Нацбанка Валерий Гонтаревой. "Да, связываю с обысками у госпожи Гонтаревой, сожжением машины, давлением на ее семью", - сказал Порошенко.

Он вновь подчеркнул, что считает политически мотивированным дело. "Мы стопроцентно правы. Национализация была элементом защиты от грабительских действий... Но почему-то в ГБР этим заниматься не хотят".

Также Порошенко сообщил, что в ходе следственных действий ему "задавали вопросы по морякам, по делу о Керченском заливе". Кроме того, он выразил негодование тем, что суд обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство о якобы неправомерных действиях Порошенко и экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина при подписании Минских соглашений.

Видео: youtube.com/ "Страна"

На странице экс-президента в Facebook сказано, что "национализация Приватбанка была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег была осуществлена в интересах 20 млн вкладчиков". При этом отмечается, что ГБР не спешит заняться вопросами давления на Гонтареву и ее семью.





Видео: facebook.com/ Петро Порошенко

Как рассказали "Стране" в ГБР, Порошенко сегодня пришел на повторный допрос по делу относительно решения окружного суда по вопросу "Приватбанка", где он проходит свидетелем.

Следующие допросы Поршенко назначены на 18, 27 и 3 октября. Всего в ГБР открыли 13 дел, в которых фигурирует экс-президент.

Ранее "Страна" сообщала, что юрист Портнов утверждал, что Порошенко так и не придет в ГБР.

Также мы писали о том, что адвокат называл причину неявки Порошенко на допрос в ГБР.