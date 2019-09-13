Порошенко заявил, что его допрос в ГБР связан с делом Привата и обысками у Гонтаревой
Экс-президент Петр Порошенко заявил, что его сегодняшний допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) связан с делом "Приватбанка", а также с обысками у экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
"Меня спрашивали относительно обстоятельств проведения совещания в Администрации президента, на котором обсуждали те риски и угрозы, которые появились в стране в связи с принятием печального решения окружным судом по ренационализации или отмене национализации Приватбанка", - заявил он журналистам после допроса.
Также он связал допрос с обысками у бывшей главы Нацбанка Валерий Гонтаревой. "Да, связываю с обысками у госпожи Гонтаревой, сожжением машины, давлением на ее семью", - сказал Порошенко.
Он вновь подчеркнул, что считает политически мотивированным дело. "Мы стопроцентно правы. Национализация была элементом защиты от грабительских действий... Но почему-то в ГБР этим заниматься не хотят".
Также Порошенко сообщил, что в ходе следственных действий ему "задавали вопросы по морякам, по делу о Керченском заливе". Кроме того, он выразил негодование тем, что суд обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство о якобы неправомерных действиях Порошенко и экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина при подписании Минских соглашений.
Видео: youtube.com/ "Страна"
На странице экс-президента в Facebook сказано, что "национализация Приватбанка была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег была осуществлена в интересах 20 млн вкладчиков". При этом отмечается, что ГБР не спешит заняться вопросами давления на Гонтареву и ее семью.
Видео: facebook.com/ Петро Порошенко
Как рассказали "Стране" в ГБР, Порошенко сегодня пришел на повторный допрос по делу относительно решения окружного суда по вопросу "Приватбанка", где он проходит свидетелем.
Следующие допросы Поршенко назначены на 18, 27 и 3 октября. Всего в ГБР открыли 13 дел, в которых фигурирует экс-президент.
Ранее "Страна" сообщала, что юрист Портнов утверждал, что Порошенко так и не придет в ГБР.
Также мы писали о том, что адвокат называл причину неявки Порошенко на допрос в ГБР.