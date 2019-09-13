48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию с отеком головного мозга на фоне тяжелой болезни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Сейчас актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске 4 года назад. Само заболевание у актрисы выявили больше года назад, последнее время она лечилась в Европе", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в московскую клинику Анастасию Заворотнюк доставили сразу после пребывания в польской больнице. Рядом с актрисой постоянно находится муж Петр Чернышев.

Фото: web.telegram.org

Как пишет в своем телеграм-канале российское издание Super, врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк последнюю стадию опухоли мозга.

Источники издания подтвердили, что о страшном диагнозе Анастасия и ее муж - фигурист Петр Чернышев - узнали после рождения их общей дочери Милы.

Фото: web.telegram.org

В последнее время в российских СМИ все чаще появляется противоречивая информация о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, которую уже не раз опровергалиродственники и знакомые актрисы. Но между тем актриса уже давно не появляется на публичных мероприятиях и не участвует в спектаклях и шоу-программах.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов. Фото: из открытых источников

Ранее "Страна" писала о том, что Анастасия Заворотнюк впервые показала родившуюся в октябре 2018 года дочь Милу, которая стала ее третьим ребенком. Не исключено, что ее произвела на свет суррогатная мать.

Также мы сообщали, что воры украли у прекрасной няни Анастасии Заворотнюк драгоценностей на $15 тысяч.