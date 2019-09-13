В Верховной Раде намерены законодательно обязать публиковать список запросов народных депутатов в органы власти, организации и предприятия на сайте парламента, вместо текущей практики зачитывания их председательствующим на пленарных заседаниях в сессионном зале.

Законопроект об этом №1036-1 был принят в пятницу, в первом чтении 244 голосами "За". Этот документ также одобрен профильным комитетом, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Инициатива авторства представителей фракции "Слуга народа" предусматривает отход от процедуры зачитывания депутатских запросов председательствующим на пленарном заседании парламента, как это традиционно происходит по пятницам и порой занимает около часа.

Предлагается, чтобы председательствующий озвучивал только количество депутатских запросов, которые направляют в органы власти, на предприятия, в организации и учреждения. Сами тексты запросов и ответы на них будут публиковать на сайте парламента, за исключением запросов, которые содержат информацию с ограниченным доступом.

Размещение законов и прочих актов Верховной Рады на официальном сайте парламента будет считаться официальной публикаций. В настоящее время официальной считается их публикация в печатных СМИ.

Кроме того, предлагается ограничить количество подаваемых нардепами запросов, установив, что на одном пленарном заседании может быть внесено не более двух депутатских запросов одного парламентария.

Сейчас нет ограничения на количество депутатских запросов, вместе с тем на одном пленарном может быть публично объявлено не более двух запросов одного парламентария.

Как сообщала "Страна", в "Слуге народа" наконец-то дали ответ на один из самых резонансных вопросов политической повестки дня - дате местных выборах. По словам народного депутата Ирины Верещук, они состоятся не ранее апреля 2020 года.

При этом в Киеве они могут пройти и раньше. На это намекал другой нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко. По его мнению, основанием для досрочных выборов в Киеве может стать новый "Закон о столице", над которым сейчас работают депутаты.