Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с бизнесменом Игорем Коломойским речь шла о том, как облегчить жизнь украинцам в вопросе коммунальных тарифов, а также о компании "Центрэнерго" как и писала "Страна".

Об этом он сказал журналистам в пятницу после своего выступления на Форуме YES, комментируя всю встречу с бизнесменом, пишет Интерфакс-Украина.

"Все должны жить по правилам. Монополии не будет", - сказал он журналистам. Отвечая на вопрос, касается ли это и Коломойского, Зеленский сказал: "Для всех. В том числе, для господина Коломойского. И действительно чтобы он способствовал, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой", снижались".

Также, по его словам, во время этой встречи говорили о компании "Центрэнерго".

Напомним, что 10 сентября вечером Зеленский встретился с Коломойским в Киеве. Согласно фотографии Офиса президента, на встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир, министр энергетики Алексей Оржель.

"Страна" уже писала, что после смены власти в Украине, на "Центрэнерго", которое раньше было вотчиной смотрящих за энергетикой из ближайшего окружения Порошенко, поменялся менеджмент. Директором стал Виталий Потапенко, бывший топ-менеджер Львовского обогатительного комбината. Его связывают с Игорем Коломойским.

За короткое время новый менеджмент сумел наладить на предприятии угольные схемы и, кроме того, начал поставлять по заниженной цене электроэнергию на ферросплавные заводы Коломойского. Если еще в прошлом году предприятие было прибыльным, то сейчас генерирует по 200 млн убытков в месяц. Однако 10 сентября произошло важное событие – Кабмин отказался согласовать кандидатуру Потапенко на должность председателя правления госкомпании.

Как рассказал источник "Страны", Коломойский попытался решить вопрос через президента Владимира Зеленского, и в тот же день была организована встреча, которая и попала на фото.