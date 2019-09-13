В пятницу, 13 сентября, скандальная 37-летняя российская ведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выходит замуж за режиссера Константина Богомолова. Любопытно, что молодожены к ЗАГСу подъехали в катафалке, украшенном обручальными кольцами, красными цветами и с надписью на борту "Пока смерть не разлучит нас".

Как пишут российские СМИ, жених и нееста в последний момент решили перенести место торжества из Петровского Пассажа в Музей Москвы. Друзья и родственники знаменитостей узнали о новой свадебной локации только сегодня утром.

Появилось первое видео Собчак и Богомолова, подъехавших к столичному ЗАГСу#Собчак #Богомолов pic.twitter.com/vzhPhBbGYn — Пятый канал Новости (@5tv) September 13, 2019

Фото: twitter.com

Фото: web.telegram.org

Напомним, зимой стали ходить слухе о романе Богомолова и Собчак. В январе 2019 года муж и любовник телеведущей подрались возле кафе. В июне Собчак и Виторган официально развелись.

Также мы сообщали, что Собчак подтвердила беременность перед свадьбой с Богомоловым, выложив фото в Инстаграм.

Также "Страна" писала о том, что Собчак без трусиков показала книгу нового бой-френда.