Обстоятельства допроса бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines не подлежат разглашению. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Генпрокуратуры на информационный запрос.

Уточняется, что агентство просило в запросе подтвердить информацию, что Нидерланды направляли письмо в Украину с просьбой провести допрос Цемаха и получили согласие на эту процедуру.

"...в соответствии с положениями Соглашения о создании международной совместной следственной группы по расследованию обстоятельств сбития самолета малайзийских авиалиний рейса МН17 Генеральная прокуратура Украины не владеет правом предоставления комментариев или обнародования какой-либо информации, касающейся расследования", - говорится в ответе ведомства.

Фото: ukranews.com

Аналогично Генпрокуратура отказалась отвечать на вопрос, был ли допрошен нидерландскими следователями бывший "начальник службы тыла" ДНР Дмитрий Куприян (позывной "Батя"), который, по данным следствия, организовал похищение автотрейлера для перевозки ЗРК "Бук".

Ранее "Страна" писала о том, что дочь Цемаха заявила, что он готов сотрудничать со следствием по делу MH 17.

Также мы сообщали, что командир ПВО "ДНР" Цемах после обмена возвращается на Донбасс.