В парламенте Украины приняли за основу президентский законопроект № 1026, ограничивающий случаи передачи судебных дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда Украины. "За" проголосовали 262 народных депутата. Прямую трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Согласно пояснительной записке, данный законопроект направлен на ограничение случаев передачи судебных дел судом, который рассматривает дело в кассационном порядке, на рассмотрение Большой палаты Верховного суда при обжаловании судебных решений по основаниям нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции (т.е. рассмотренным не тем судом).

Через это хотят решить проблему загруженности Большой палаты Верховного суда Украины "делами, которые реально не требуют решения вопросов предметной или субъектной юрисдикции".

"Также задачей проекта являются унификация процессуальных кодексов и решения проблемы накопления большого количества дел в судах апелляционной и кассационной инстанций", - говорится в пояснительной записке.

В частности, предложено не передавать в Большую палату Верховного суда Украины дела в следующих случаях:

Если участник дела, который оспаривает судебное решение, при рассмотрении дела в судах первой или апелляционной инстанции не заявлял о нарушении правил предметной или субъектной юрисдикции;

Если участник дела, который обжаловал судебное решение, не обосновал нарушение судом правил предметной или субъектной юрисдикции наличием судебных решений Верховного суда в составе коллегии судей (палаты, объединенной палаты) другого кассационного суда по делу с подобным основанием и предметом иска в подобных правоотношениях;

Если в Большой палате Верховного суда Украины уже выкладывали в своем постановлении вывод по вопросу предметной или субъектной юрисдикции спора в подобных правоотношениях

Как сообщала "Страна", в Большой палате Верховного Суда Украины постановили, что при отмене судом тарифов на жилищно-коммунальные услуги по обращению потребителя, цена его коммуналки должна пересчитываться.

Также там признали неправомерным увольнение с должности помощника судьи без представления самого судьи. Судьи БП ВСУ оставили без изменений решение предыдущих судебных инстанций о восстановлении незаконно уволенной дополнительной помощницы судьи.