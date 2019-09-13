В Украине выбрали победительницу Мисс Украина-2019. Корону главной красавицы получила 24-летняя Маргарита Паша из Харькова. Теперь она представит страну на международном уровне - на "Мисс мира" в Лондоне в декабре этого года. Рост девушки 174 сантиметра, она учится в Киевском институте международных отношений, увлекается йогой, вышивает иконы и может похвастаться званием мастера спорта по художественной гимнастике. А еще не скромничает в Инстаграм и заявляет, что может связать свое будущее с политикой.

Как прошел конкурс



Это не первый конкурс красоты для Маргариты. В 20 лет она стала Мисс Украина International. А о титуле "Мисс Украина", по ее словам, мечтала с детства. В этом году за звание "Мисс Укриана" соревновались 25 девушек. Паша выступала под номером 15. За победу она получила 400 тысяч гривен и возможность представить нашу страну на международном конкурсе "Мисс мира" в Лондоне.

Со сцены она заявила, что является мастером спорта по художественной гимнастике и спорт – это неотъемлемая часть ее жизни. Кроме того, она сказала, что любит помогать людям и по своей натуре филантроп. По мнению Паши, победа в конкурсе поможет осуществить ее мечту – построить спортивный интернат для детей-сирот.

Маргарита получила диплом магистра по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности" в 2018 году, а в будущем планирует заняться политикой.

Фото: Instagram/Missukraine_official

Маргарита Паша в 2015 году



Что публикует Маргарита Паша в Инстаграм

В соцсетях она часто публикует снимки с букетами роз и подарками. Впрочем, своего любимого она не показывает, лишь оставляя ему послания под фото. "Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня! У меня нет слов, одни эмоции", - подписала один из снимков "Мисс Украина 2019".

Маргарита Паша вышивает бисером иконы и часто фотографируется на фоне церквей.

Также она увлекается йогой, демонстрируя шпагаты.

Девушка не стесняется демонстрировать подтянутое тело на фото в соцсетях.

В соцсетях поклонники c недоверием высказываются о натуральности красоты Маргариты. Некоторые подозревают девушку в пластических операциях. Она же заявляет, что ее грудь настоящая и после конкурса она готова доказать это.

В 2015 году пластический хирург Дмитрий Слоссер отметил, что Маргарита вставила импланты в грудь.