Местные выборы в Украине не могут состояться раньше, чем в апреле. Об этом "Стране" заявила нардеп от "Слуги народа", представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук.

Это едва ли не первое официальное заявление, которое проливает свет на дату проведения местных выборов в Украине.

По словам Верещук, до проведения местных выборов нужно принять закон о столице и провести изменения в Конституцию по децентрализации власти. "Они (местные выборы - Ред.) не будут проведены, пока новый закон о столице не будет принят, и не будут проголосованы изменения в части децентрализации. До этих пор я не вижу возможности проводить выборы. Будет разработан закон и после этого мы будем говорить о выборах. Самый быстрый период для местных выборов - апрель", - сказала она.

Отметим, что дата проведения местных выборов - одна из главных интриг украинского политикуума. На днях начали ходить упорные слухи, что их назначат уже чуть ли не до конца года и даже 8 декабря.

Как бы то ни было, но президент Владимир Зеленский и его монобольшинство в Раде готовится взять под контроль Центральную избирательную комиссию. Уже сегодня Рада распустила весь состав ЦИК.

Также читайте, как "Страна" опросила депутатов правящей партии "Слуга народа", чтобы понять - действительно ли власть намерена провести досрочные местные выборы и если да, то какой механизм их объявления.