В пятницу, 13 сентября, Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Такое решение поддержали 341 народный депутат на пленарном заседании парламента в пятницу при 300 минимально необходимых голосах для его принятия.

От фракции "Слуга народа" "за" проголосовали 244 нардепа, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 33, "Батькивщины" - 20, "За будущее" - 15 и внефракционных - 29 человек.

Таким образом, парламент уволил Аллу Басалаеву, Наталию Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

Всего, согласно законодательству, ЦИК Украины состоит из 17 членов, одно место оставалось вакантным.

Ранее "Страна" разбиралась том, зачем Зеленский решил полностью поменять состав ЦИК.

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