Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний из-за ее слов о "зеленых человечках в Раде". Об этом журналистам сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает LIGA.

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил лидер президентской фракции.

Также Арахамия добавил, что этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущение среди депутатов "Слуги народа".

Напомним, накануне комитет Рады по вопросам регламента и депутатской этики рекомендовал парламенту отстранить Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях из-за ее сравнения фракции "Слуга народа" с "зелеными человечками".

Также мы сообщали, что Порошенко и его фракция заблокировали трибуну из-за решения комитета по Геращенко.