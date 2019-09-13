Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Суркис внес в свою электронную декларацию об имуществе подарок, полученный в свой недавний 70-летний юбилей.

Об этом говорится в сообщении Григория Суркиса об изменениях в имущественном состоянии на сайте электронных деклараций.

Подарок народному избраннику сделала его 47-летняя дочь, гражданка Украины Светлана. Депутат не указал, что именно получил в подарок, однако отметил его стоимость - 2,1 млн гривен.

Согласно декларации, подарок был в неденежной форме.

Фото: public.nazk.gov.ua

Суркис сообщил об изменениях в своем имуществе 12 сентября, но указал, что получил подарок именно 4 сентября - в День рождения.

Как сообщала "Страна", электронные декларации за 2018 год новоизбранным народным депутатам Украины подавать необязательно. Очередная подача деклараций для них запланирована на 1 апреля 2020.

Напомним, что посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли призвал перезапустить НАПК.