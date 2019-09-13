Одним из главных факторов роста экономики Украины должна стать её детенизация. Такое заявление во время 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

"Невозможно бороться с бедностью без стабильного и стремительного экономического роста. Для этого экономика Украины должны выйти из тени, как бы этому не противодействовали, извините за такое сравнение, экономические вампиры, которые боятся дневного света. Монополии, рейдерство и контрабанда должны стать в Украине словами-архаизмами. А право частной собственности - священным правом", - сказал Зеленский.

Напомним, 13 сентября президент Владимир Зеленский выступает на форуме YES-2019 в Киеве. Тема 16-й ежегодной конференции: "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". "Страна" ведет онлайн-трансляцию этого события.

Также мы сообщали, что Зеленский на саммите YES-2019 призвал оставить санкции против России.